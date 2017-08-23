"Ливерпуль" вновь отказал "Барселоне" в трансфере Коутиньо



"Ливерпуль" по-прежнему не собирается продавать "Барселоне" бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб отклонил очередное предложение каталонцев по трансферу бразильца.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 25-летнего хавбека 110 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов.

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