"Ливерпуль" вновь победил итальянский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче "Ливерпуль" добился победы над "Торино" со счетом 3:1. Победу мерсисайдцами принесли голы Роберто Фирмино, Джорджиньо Вейналдум и Дэниел Старридж.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" разгромил другой итальянский клуб - "Наполи" (5:0).

"Ливерпуль" (Англия) - "Торино" (Италия) - 3:1 (2:1)

Голы: Фирмино, 21 - 1:0, Вейналдум, 24 - 2:0, Белотти, 31 - 2:1, Старридж, 87 - 3:1

"Ливерпуль": Алиссон (Кариус, 72), Александр-Арнольд (Клайн, 64), ван Дейк (Робертсон, 46), Филлипс, Морено (Лаллана, 46), Фабиньо (Хендерсон, 69), Кейта (Груйич, 46), Вейналдум (Джонс, 46), Мане (Шакири, 46), Салах (Ингс, 46), Фирмино (Старридж, 46)

"Торино": Сиригу, Базелли, Беренгер, Бремер, Ди Сильвестри, Фальке, Иццо, Мейте, Н'Кулу, Ринкон, Белотти

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