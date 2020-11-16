"Ливерпуль", возможно, не будет покупать новых защитников этой зимой

"Ливерпуль" намерен купить в зимнее трансферное окно центрального защитника. Однако по данным The Athletic, клуб пока не проявляет активных действий для поиска футболиста.

Напомним, два топ-защитника клуба - Вирджил ван Дейк и Джо Гомес из-за травмы выбыли на долгий срок.

По информации источника, "Ливерпуль", вероятно, купит новых игроков лишь в летнее трансферное окно.

Не пропустите: "Ливерпуль" ищет центрального защитника, в шорт-листе клуба уже 7 игроков| http://soccernews.ru