"Ливерпуль", возможно, не будет покупать новых защитников этой зимой

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"Ливерпуль", возможно, не будет покупать новых защитников этой зимой

"Ливерпуль" намерен купить в зимнее трансферное окно центрального защитника. Однако по данным The Athletic, клуб пока не проявляет активных действий для поиска футболиста.

Напомним, два топ-защитника клуба - Вирджил ван Дейк и Джо Гомес из-за травмы выбыли на долгий срок.

По информации источника, "Ливерпуль", вероятно, купит новых игроков лишь в летнее трансферное окно.

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