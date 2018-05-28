"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону

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"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону

"Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные" снова вернулись к вопросу усиления вратарской позиции после ужасной игры Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Рома" требует за Алиссона, на которого также претендует "Реал", сто миллионов евро. 

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