"Ливерпуль" возобновил интерес к Асенсио

Фото инстаграм Марко Асенсио

"Ливерпуль" следит за ситуацией полузащитника Марко Асенсио в мадридском "Реале", сообщает Fichajes.net.

По информации источника, "красные" будут готовы подписать 25-летнего футболиста, если тот изъявит желание сменить команду.

Пока статус испанца в королевском клубе непонятен - он был в глухом запасе, а потом вышел на матч с "Мальоркой" и оформил хет-трик.

Рыночная стоимость Асенсио оценивается в 35 миллионов евро.

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