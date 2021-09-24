"Ливерпуль" возобновил интерес к Асенсио

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"Ливерпуль" возобновил интерес к Асенсио

Фото инстаграм Марко Асенсио

"Ливерпуль" следит за ситуацией полузащитника Марко Асенсио в мадридском "Реале", сообщает Fichajes.net.

По информации источника, "красные" будут готовы подписать 25-летнего футболиста, если тот изъявит желание сменить команду.

Пока статус испанца в королевском клубе непонятен - он был в глухом запасе, а потом вышел на матч с "Мальоркой" и оформил хет-трик.

Рыночная стоимость Асенсио оценивается в 35 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти высказался о положении Асенсио в "Реале". | http://soccernews.ru
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