"Ливерпуль" возобновил интерес к Промесу

Вингер московского "Спартака" Квинси Промес снова стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Transfermarketweb.

По информации ресурса, "красные" намерены подписать 25-летнего голландца в январе или летом 2018 года.

Напомним, что "Ливерпуль" уже пытался купить Промеса за 28 миллионов евро, но клубы не достигли договорённости по переходу футболиста.

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