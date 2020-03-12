"Ливерпуль" впервые при Клоппе не вышел в финал еврокубка

"Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала по итогам противостояния с "Атлетико".

Таким образом, "красные" впервые в эпоху Юргена Клоппа не дошли до финала еврокубкового турнира.

Ранее "Ливерпуль" с немецким тренером у руля выходил в финал Лиги Европы в сезоне 2015/16, а также в финал Лиги Чемпионов в кампаниях 2017/18 и 2018/19.

Из вышеуказанных финалов команда Клоппа выиграла только один - в прошлом году. Что касается сезона 2016/17, то мерсисайдцы не квалифицировались в еврокубки из-за низкого места в АПЛ.

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