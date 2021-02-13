"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд

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"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд

У "Ливерпуля" сейчас худшая серия из поражений в АПЛ с ноября 2014 года, сообщает Opta.

"Красные" проиграли в чемпионате "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Лестеру" (1:3).

Ранее "Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа ни разу не уступал в трёх матчах Премьер-лиги подряд.

В последний раз такая серия была у мерсисайдской команды, когда её возглавлял Брендан Роджерс.

Не пропустите: "Ливерпуль" потерял ещё двух игроков из-за травм. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пока не помоется и не выведет блохи, не видать больше немецкому бомжу больше побед! )))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Карыч:"Бомж - сбитый лётчик!Об этом знает моя сестра первоклашка и даже мой кот дмитрий владимирович!"

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