"Ливерпуль" впервые с 2014 года пропустил 3 гола в домашнем матче Лиги Чемпионов

"Ред Булл Зальцбург" стал первым за пять лет клубом, которому удалось забить три гола на "Энфилде" в матче Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Ливерпуль" в среду вечером обыграл "быков" со счётом 4:3.

"Красные" в последний раз столько пропускали на своём поле в ЛЧ 22 октября 2014 года. Тогда мадридский "Реал" разгромил их со счётом 3:0.

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