"Ливерпуль" впервые с января 2019 года проиграл два матча подряд

"Челси" обыграл "Ливерпуль" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Для мерсисайдцев это поражение стало вторым подряд. 29 февраля в АПЛ "Уотфорд" переиграл красных со счетом 0:3.

Таким образом, "Ливерпуль" дважды подряд проиграл с января 2019 года.

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