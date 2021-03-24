"Ливерпуль" впервые в своей истории стал чемпионом Уругвая

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Чемпионом Уругвая впервые истории стал клуб "Ливерпуль" из города Монтевидео.

За два тура до завершения Клаусуры - второй части чемпионата Уругвая "Ливерпуль" разгромил "Насьональ" со счетом 4:0 и стал недосягаемым для преследователей. Турнир изначально должен был завершиться еще в прошлом году, но был надолго приостановлен из-за угрозы распространения коровируса.

"Ливерпуль" был образован в 1915 году. За свою более чем 100-летнюю истории клуб также становился обладателем Суперкубка Уругвая в 2020 году.

"Ливерпуль" стал 11-м чемпионом в истории Уругвая. Также чемпионами становились "Пеньяроль" (50 раз), "Насьональ" (41), "Монтевидео Уондерерс" (4), "Дефенсор Спортинг" (4), "Данубио" (4), "Ривер Плейт" (4), "Белла Виста" (1), "Сентрал Эспаньол" (1) и "Прогресо" (1).

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