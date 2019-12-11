"Ливерпуль" впервые за 11 лет одержал две выездные победы подряд в группе ЛЧ

"Ливерпуль" переиграл "Зальцбург" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов и вышел в плей-офф турнира.

По данным Opta, для "красных" это вторая победа подряд на выезде в Лиге Чемпионов со счетом 2:0. В 3-м туре турнира "Ливерпуль" обыграл "Генк" (4:1).

Подопечные Юргена Клоппа достигли такого результата впервые за 11 лет. В последний раз такое было в сентябре 2008 года.

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