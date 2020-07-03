"Ливерпуль" впервые за три года пропустил 4 гола в матче АПЛ

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"Ливерпуль" впервые за три года пропустил 4 гола в матче АПЛ

"Ливерпуль" давно не пропускал так много голов в матче АПЛ, как во вчерашней игре с "Манчестер Сити".

Сопернику удалось поразить ворота "красных" не менее четырёх раз в поединке Премьер-лиги впервые за почти три года.

Осенью 2017 года команда Юргена Клоппа потерпела сразу два разгромных поражения: в сентябре - от "Сити" (0:5), а в октябре - от "Тоттенхэма" (1:4).

Не пропустите: Поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" - самое крупное для чемпиона АПЛ с 1998 года. | http://soccernews.ru
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