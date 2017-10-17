"Ливерпуль" впервые забил пять голов в выездном матче Лиги Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях играет с "Марибором".

В середине второй половины английский клубом выигрывает со счетом 5:0. По два мяча на счету Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, еще один гол на счету Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" впервые в своей истории забил пять голов в выездном матче Лиги Чемпионов.

А рекордом клуба в этом турнире является домашняя победа над "Бешикташем" (8:0).

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