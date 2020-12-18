"Ливерпуль" врывается на первую строчку, очередной провал "Арсенала": результаты 13 тура АПЛ

Клопп дожал Моуринью и вывел "Ливерпуль" на 1 место, "Лидс" громит "Ньюкасл" синхронно теряют очки. Представляем все результаты 13-го тура АПЛ.



Результаты тура:

"Вулверхэмптон" - "Челси" - 2:1

"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 1:1

"Лидс" - "Ньюкасл" - 5:2

"Лестер" - "Эвертон" - 0:2

"Арсенал" - "Саутгемптон" - 1:1

"Фулхэм" - "Брайтон" - 0:0

"Ливерпуль" - Тоттенхэм" - 2:1

"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1

"Астон Вилла" - "Бернли" - 0:0

"Шеффилд Юнайтед"- "Манчестер Юнайтед" - 2:3