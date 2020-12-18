"Ливерпуль" врывается на первую строчку, очередной провал "Арсенала": результаты 13 тура АПЛ

Теги ливерпультоттенхэмарсенал лондон

"Ливерпуль" врывается на первую строчку, очередной провал "Арсенала": результаты 13 тура АПЛКлопп дожал Моуринью и вывел "Ливерпуль" на 1 место, "Лидс" громит "Ньюкасл" синхронно теряют очки. Представляем все результаты 13-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Вулверхэмптон" - "Челси" - 2:1
"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 1:1
"Лидс" - "Ньюкасл" - 5:2
"Лестер" - "Эвертон" - 0:2
"Арсенал" - "Саутгемптон" - 1:1
"Фулхэм" - "Брайтон" - 0:0
"Ливерпуль" - Тоттенхэм" - 2:1
"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1
"Астон Вилла" - "Бернли" - 0:0
"Шеффилд Юнайтед"- "Манчестер Юнайтед" - 2:3

Турнирная таблица: "Ливерпуль" (28), "Тоттенхэм" (25), "Лестер" (24), "Саутгемптон" (24), "Эвертон" (23), "Манчестер Юнайтед" (23), "Челси" (22), "Вест Хэм" (21), "Манчестер Сити" (20), "Вулверхэмптон" (20), "Астон Вилла" (19), , "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (17), "Лидс" (17), "Арсенал" (14), "Брайтон" (11), "Бернли" (10), "Фулхэм" (9), "Вест Бромвич" (7), "Шеффилд Юнайтед" (1).

Читайте также: "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best

Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов