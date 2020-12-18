"Ливерпуль" врывается на первую строчку, очередной провал "Арсенала": результаты 13 тура АПЛ
Клопп дожал Моуринью и вывел "Ливерпуль" на 1 место, "Лидс" громит "Ньюкасл" синхронно теряют очки. Представляем все результаты 13-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Вулверхэмптон" - "Челси" - 2:1
"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" - 1:1
"Лидс" - "Ньюкасл" - 5:2
"Лестер" - "Эвертон" - 0:2
"Арсенал" - "Саутгемптон" - 1:1
"Фулхэм" - "Брайтон" - 0:0
"Ливерпуль" - Тоттенхэм" - 2:1
"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1
"Астон Вилла" - "Бернли" - 0:0
"Шеффилд Юнайтед"- "Манчестер Юнайтед" - 2:3
Турнирная таблица: "Ливерпуль" (28), "Тоттенхэм" (25), "Лестер" (24), "Саутгемптон" (24), "Эвертон" (23), "Манчестер Юнайтед" (23), "Челси" (22), "Вест Хэм" (21), "Манчестер Сити" (20), "Вулверхэмптон" (20), "Астон Вилла" (19), , "Кристал Пэлас" (18), "Ньюкасл" (17), "Лидс" (17), "Арсенал" (14), "Брайтон" (11), "Бернли" (10), "Фулхэм" (9), "Вест Бромвич" (7), "Шеффилд Юнайтед" (1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18