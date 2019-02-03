"Ливерпуль" все ближе: "Манчестер Сити" не оставил шансов "Арсеналу" в рамках 25 тура АПЛ

В центральном матче 25 тура английской Премьер-лиги встречались два представителя первой пятерки – "Манчестер Сити" и "Арсенал". Перед началом встречи букмекеры видели в "горожанах" абсолютных фаворитов матча, но ближе к началу планы Гвардиолы немного изменили коэффициенты. Испанский специалист решил перестроить защитную линию – возможно, причиной тому стала предыдущая игра с "Ньюкаслом", – и поставить в центр пару Фернандиньо-Отаменди, а Ляпорта сместить на левый фланг. Такой расклад давал Эмери надежду на то, что Обамеянг и Ляказетт смогу эффективнее использовать пространство впереди, но на деле получилось немного не так.

В самом начале матча – на первой минуте – "Сити" в точности повторил сценарий матча с "Ньюкаслом". Алекс Ивоби ошибся и потерял мяч возле собственной штрафной, Ляпорт мгновенно оценил ситуацию и вырезал навесную передачу на ближнюю штангу, откуда Агуэро головой переправил игровой снаряд мимо Лено – 1:0. Очень резвый старт "Сити" получился бы еще более резвым, если бы через 5 минут судья не зафиксировал офсайд после гола Ляпорта после подачи со штрафного (справедливости ради, положение вне игры было огромным), но вместо этого свои претензии на зачетные очки выдвинул "Арсенал". На 11 минуте, после подачи с углового на ближнюю штангу, Монреаль скинул игровой снаряд дальше, а Косельны освободился от опеки и с нескольких метров пробил точно в сетку – 1:1.

После этого игра перешла в русло обоюдоострой борьбы, в которой "Арсенал" имел даже больше (визуально) шансов, чтобы выйти вперед, но все же финальный "взрыв" остался за "горожанами". На 44 минуте игроки "Сити" организовали свою стандартную, но в то же время козырную передачу: Стерлинг отдал пас с левого края штрафной в район дуги, Гюндоган первым касанием вернул игровой снаряд на англичанина, а тот, вырвавшись на оперативное пространство, выдал отличную передачу на Агуэро, который с метра пешком переправил "ядро" в сетку – 2:1. До перерыва "Сити" и вовсе мог забивать третий, но Де Брюйне с правого края штрафной пробил мимо дальнего угла.

Во втором тайме команды вышли на поле немного иными. "Сити" старался проводить время в атаке и оказывать постоянное давление на "канониров", а "Арсенал" потерял былую скорость, динамизм, да и просто "не бежал". Все привело к нескольким опасным рейдам на ворота Лено, однин из которых, на 61 минуте, буквально похоронил подопечных Эмери: Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю и прострелил вдоль вратарской, вратарь вышел вперед, но не смог прервать прострел, чем воспользовался Агуэро – аргентинец в падении затолкал "снаряд" в пустые ворота. Игроки "Арсенала" долго апеллировали к арбитру на предмет руки у Агуэро, но VAR в Англию еще не приехал, а Аткинсон посчитал подобные претензии пустыми. Немного позже, на 76 минуте, аргентинский форвард и вовсе мог оформить каре, но, выиграв подбор после подачи со штрафного и выноса, пробил точно в голкипера с линии штрафной.

В итоге команды довели встречу до логического завершения. "Манчестер Сити" набрал 59 баллов и как минимум до завтра приблизился к "Ливерпулю" на расстояние 2 очков. В свою очередь "Арсенал" остался с 47 баллами и выпал из первой пятерки.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 3:1

Голы: Агуэро, 1 – 1:0; Косельны, 11 – 1:1; Агуэро, 44 – 2:1; Агуэро, 61 – 3:1.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Ляпорт – Гюндоган, Д. Сильва, Де Брюйне (Марез, 88) – Стерлинг, Б. Силва, Агуэро (Жезус, 81).

"Арсенал": Лено – Мустафи (Мавропанос, 79), Косельны, Монреаль – Лихтштайнер, Гендузи, Торрейра, Колашинац (Суарес, 66) – Ивоби (Рэмзи, 66), Ляказетт, Обамеянг.