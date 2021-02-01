"Ливерпуль" все таки успел купить защитника до закрытия трансферного окна

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"Ливерпуль" все таки успел купить защитника до закрытия трансферного окна"Ливерпуль" укрепил защитные порядки перед закрытием трансферного окна.

Контракт с клубом подписал защитник Бен Дэвис, который ранее выступал за "Престон". Футболист будет выступать под 28-м номером.

"Добро пожаловать к "красным", Бен Дэвис", - подписали видеопрезентацию игрока в официальном аккаунте "мерсисйдцев" в Твиттере

В текущем сезоне он провел за "Престон" 19 матчей в Чемпионшипе.

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