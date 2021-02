"Ливерпуль" все таки успел купить защитника до закрытия трансферного окна

"Ливерпуль" укрепил защитные порядки перед закрытием трансферного окна.

Контракт с клубом подписал защитник Бен Дэвис, который ранее выступал за "Престон". Футболист будет выступать под 28-м номером.



"Добро пожаловать к "красным", Бен Дэвис", - подписали видеопрезентацию игрока в официальном аккаунте "мерсисйдцев" в Твиттере

✍️ Welcome to the Reds, Ben Davies.