"Ливерпуль" встретился с окружением Доннаруммы

"Ливерпуль" встретился с окружением голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, стороны обсудили возможный переезд 19-летнего вратаря "россонери" на "Энфилд". Однако пока никакой конкретики им достичь не удалось.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 54 мяча в 52 матчах за "Милан".

Напомним, "Ливерпуль" нацелился на вингера "Реала". | soccernews.ru