"Ливерпуль" встретится с "Борнмутом" на "Энфилде"

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"Ливерпуль" встретится с "Борнмутом" на "Энфилде""Ливерпуль" – "Борнмут"

Стадион: "Энфилд"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Крис Кавана

"Ливерпуль" после успешной игры против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов встретится с "Борнмутом". Юрген Клопп наверняка даст отдохнуть основным игрокам команды, так как в целом команда уже выполнила задачу на сезон в АПЛ, на данный момент "красные" опережают "Челси" на 10 очков и не должны упасть ниже четвертого места. Хотя у них еще будет очная игра 6 мая, но не факт, что она будет иметь значение. "Ливерпуль" должен все силы бросить на Лигу чемпионов, он избежал встречи с "Баварией" и "Реалом и в полуфинале сыграет с "Ромой". Жребий является удачным для обеих команд, нельзя сказать, что англичане являются явными фаворитами, однако в противостоянии с итальянцами у них больше шансов на победу.

Именно поэтому все оставшиеся пять матчей АПЛ будут рассматриваться как этап подготовки к противостоянию с "Ромой". "Ливерпулю" необходимо применять ротацию, но при этом не растерять форму. Салах, Мане и Фирмино в этом сезоне образовали прекрасное трио, особенно выделяется египтянин. Он демонстрирует такой уровень игры, что все уже давно забыли о Филипе Коутиньо, который никак не может адаптироваться в "Барселоне". Салах забивает практически в каждой игре, он буквально на днях установил рекорд АПЛ, став игроком месяца в третий раз за сезон. В марте египетский форвард забил шесть голов в четырех матчах, вполне возможно, что эта награда не последняя в его коллекции.

"Борнмут" – типичный середняк, которому ничего не нужно, вылететь не должен, в еврокубки не попадает. Однако в Англии нет команд, которые бы бросали играть, когда выполнили задачу на сезон. "Вишни" приедут на "Энфилд", чтобы дать бой сопернику и постараться победить. У "Борнмута" были проблемы в атаке в начале сезона, но вот уже в 14 матчах кряду команда непременно забивает, хотя выиграть за это время удалось только пять раз. "Вишни" часто играют вничью, но нельзя сказать, что они упускают победы, наоборот, "Борнмут" очень часто забивает в концовке матча и сравнивает счет, что говорит о характере команды, которая не сдается и играет до конца.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой восемь матчей: шесть побед у "Ливерпуля", одна – у "Борнмута", ещё один раз была зафиксирована ничья.

Матч первого круга завершился разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 4:0.

Лучший игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах в 2018 году забил 16 голов. Он не сумел отличиться только в трех матчах (с "Порту" в ЛЧ и с "Манчестер Юнайтед" и "Суанси" в АПЛ).

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дениэлс, Фрэйзер, Кук, Гослинг, Пуг, Кинг, Дефо.

Прогноз на матч:

Если "Ливерпуль" подойдет к отчетной игре со всей серьезностью, "красные" должны победить. Однако Клопп может выставить смешанный состав, что даст шанс "Борнмуту". Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.20, на ничью – 7.00, на гостей – 13.00.

Вячеслав Горбачев

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1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
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