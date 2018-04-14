"Ливерпуль" встретится с "Борнмутом" на "Энфилде"
"Ливерпуль" – "Борнмут"
Стадион: "Энфилд"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Крис Кавана
"Ливерпуль" после успешной игры против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов встретится с "Борнмутом". Юрген Клопп наверняка даст отдохнуть основным игрокам команды, так как в целом команда уже выполнила задачу на сезон в АПЛ, на данный момент "красные" опережают "Челси" на 10 очков и не должны упасть ниже четвертого места. Хотя у них еще будет очная игра 6 мая, но не факт, что она будет иметь значение. "Ливерпуль" должен все силы бросить на Лигу чемпионов, он избежал встречи с "Баварией" и "Реалом и в полуфинале сыграет с "Ромой". Жребий является удачным для обеих команд, нельзя сказать, что англичане являются явными фаворитами, однако в противостоянии с итальянцами у них больше шансов на победу.
Именно поэтому все оставшиеся пять матчей АПЛ будут рассматриваться как этап подготовки к противостоянию с "Ромой". "Ливерпулю" необходимо применять ротацию, но при этом не растерять форму. Салах, Мане и Фирмино в этом сезоне образовали прекрасное трио, особенно выделяется египтянин. Он демонстрирует такой уровень игры, что все уже давно забыли о Филипе Коутиньо, который никак не может адаптироваться в "Барселоне". Салах забивает практически в каждой игре, он буквально на днях установил рекорд АПЛ, став игроком месяца в третий раз за сезон. В марте египетский форвард забил шесть голов в четырех матчах, вполне возможно, что эта награда не последняя в его коллекции.
"Борнмут" – типичный середняк, которому ничего не нужно, вылететь не должен, в еврокубки не попадает. Однако в Англии нет команд, которые бы бросали играть, когда выполнили задачу на сезон. "Вишни" приедут на "Энфилд", чтобы дать бой сопернику и постараться победить. У "Борнмута" были проблемы в атаке в начале сезона, но вот уже в 14 матчах кряду команда непременно забивает, хотя выиграть за это время удалось только пять раз. "Вишни" часто играют вничью, но нельзя сказать, что они упускают победы, наоборот, "Борнмут" очень часто забивает в концовке матча и сравнивает счет, что говорит о характере команды, которая не сдается и играет до конца.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой восемь матчей: шесть побед у "Ливерпуля", одна – у "Борнмута", ещё один раз была зафиксирована ничья.
Матч первого круга завершился разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 4:0.
Лучший игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах в 2018 году забил 16 голов. Он не сумел отличиться только в трех матчах (с "Порту" в ЛЧ и с "Манчестер Юнайтед" и "Суанси" в АПЛ).
Ориентировочные составы:
"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дениэлс, Фрэйзер, Кук, Гослинг, Пуг, Кинг, Дефо.
Прогноз на матч:
Если "Ливерпуль" подойдет к отчетной игре со всей серьезностью, "красные" должны победить. Однако Клопп может выставить смешанный состав, что даст шанс "Борнмуту". Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.20, на ничью – 7.00, на гостей – 13.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21