"Ливерпуль" вступил в борьбу за 20-летнего французского хавбека

"Ливерпуль" стал очередным претендентом на полузащитника "Лилля" Бубакару Сумаре, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В январе Сумаре мог оказаться в "Ньюкасле", который предлагал за него 60 миллионов евро с учетом бонусов, но хавбек отказался от перехода.

Ранее сообщалось, что француз входит в сферу интересов "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 20-летний Сумаре провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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