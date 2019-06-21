"Ливерпуль" вступил в борьбу за Фирпо

"Ливерпуль" поборется за защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо.

Как сообщает Mirror, тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в игроке замену Альберто Морено, который ранее покинул клуб. "Ливерпуль" готов выплатить клаусулу футболиста, которая составляет 50 миллионов евро.

Ранее интерес к 22-летнему испанцу проявляли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне на счету Фирпо три гола и пять результативных передач в 29 матчах.

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