"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии

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"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии

Фото: твиттер Le10Sport/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Несколько лет назад "Торино" оценивал Белотти в 100 миллионов евро, но теперь может согласиться снизить цену. Интерес к форварду также проявляют "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Белотти вызывается в сборную Италии с 2016 года. За национальную команду он сыграл 32 матча и забил 11 мячей.

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