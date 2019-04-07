"Ливерпуль" вступил в борьбу за Левандовски

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"Ливерпуль" вступил в борьбу за Левандовски

"Ливерпуль" проявляет интерес к польскому нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футбола в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуется "Челси", но лондонцам может помешать трансферный запрет. Сумма трансфера может составить 78 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Челси" поборется с "Барселоной" за форварда "Боруссии". | http://soccernews.ru

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