"Ливерпуль" вступил в борьбу за Мбаппе

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"Ливерпуль" вступил в борьбу за Мбаппе

"Ливерпуль" стал очередным претендентом на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Активный интерес к форварду проявляют "Реал" и "Ювентус".

ПСЖ не собирается продавать игрока, но, возможно, все-таки согласится с ним расстаться примерно за 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ хочет увеличить зарплату Мбаппе до 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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