"Ливерпуль" вступил в борьбу за опорника сборной Норвегии

Теги ливерпульшеффилд юнайтедсандер бергетрансферы

"Ливерпуль" вступил в борьбу за опорника сборной Норвегии

"Ливерпуль" проявляет интерес к норвежскому опорному полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге, сообщает Eurosport.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также на хавбека претендуют "Астон Вилла", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 23-летний Берге провел за "Шеффилд Юнайтед" 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Норвегии сыграл 24 матча.

Не пропустите: Появилось фото новой формы "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

Селихов отказался переходить в клуб из Казахстана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов