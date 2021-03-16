"Ливерпуль" вступил в борьбу за опорника сборной Норвегии

"Ливерпуль" проявляет интерес к норвежскому опорному полузащитнику "Шеффилд Юнайтед" Сандеру Берге, сообщает Eurosport.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также на хавбека претендуют "Астон Вилла", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 23-летний Берге провел за "Шеффилд Юнайтед" 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Норвегии сыграл 24 матча.

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