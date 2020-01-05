"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии

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"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" добыл минимальную победу над "Эвертоном".

"Ливерпуль" - "Эвертон" 1:0

Гол: Джонс, 71 - 1:0

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Гомес, Филлипс, Джонс, Милнер (Ларуси, 9), Чиривелья, Лаллана, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Ориги, Эллиот (Брюстер, 79).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Мина, Сидибе, Уолкотт (Бернард, 79), Сигурдссон (Делф, 63), Ришарлисон, Шнайдерлин, Коулмэн (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.

Предупреждение: Динь (57).  

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ха-ха ,молодежка ЛИверпуля выбила основу Эвертона!

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"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" и "Мидлсбро" проведут переигровку

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
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