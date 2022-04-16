"Ливерпуль" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В полуфинале Кубка Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 3:2 и пробился в финал.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Садио Мане и гол Ибраима Конате. В составе "горожан" отличились Джек Грилиш и Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 2:3 (0:3)

Голы: Конате, 9 - 0:1, Мане, 17 - 0:2, Мане, 45 - 0:3, Грилиш, 47 - 1:3, Силва, 90+1 - 2:3

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Силва, Жезус, Стерлинг, Грилиш

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Салах, Диас, Мане

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