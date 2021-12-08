"Ливерпуль" выбил "Милан" из еврокубков

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыграл "Милан" со счетом 2:1.

Победу английскому клубу принесли голы Мохамеда Салаха и Дивока Ориги. В составе хозяев отличился Фикайо Томори.

"Ливерпуль", набрав 18 очков, занял первое место в группе В и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Милан" с 4 очками финишировал на четвертой позиции и вылетел из еврокубков.

"Милан" Италия – "Ливерпуль" Англия - 1:2 (1:1)

Голы: Томори, 29 - 1:0, Салах, 36 - 1:1, Ориги, 55 - 1:2

"Милан": Меньян, Калулу (Флоренци, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Крунич (Бакайоко, 83), Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 59), Ибрагимович, Браим Диас (Беннасер, 59), Жуниор Мессиас.

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Брэдли, 90), Конате, Филлипс, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Мортон, Салах (Кейта, 64), Минамино (Уолтмен, 90), Мане (Гомес, 65), Ориги (Фабиньо, 80).

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