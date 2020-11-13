"Ливерпуль" выбирает между четырьмя центральными защитниками

Стало известно, какие центральные защитники входят в шорт-лист "Ливерпуля".

Напомним, что "красные" потеряли, вероятно, до конца сезона Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

В связи с этим мерсисайдскому клубу придётся выходить на трансферный рынок уже зимой, хотя изначально это в их планы не входило.

По информации The Athletic, "Ливерпуль" выбирает между Дайотом Упамекано ("РБ Лейпциг"), Беном Уайтом ("Брайтон"), Озаном Кабаком ("Шальке") и Глейсоном Бремером ("Торино").

Не пропустите: "Ливерпуль" покинул базу, на которой тренировался 70 лет. | http://soccernews.ru