"Ливерпуль" выбирает между четырьмя защитниками

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"Ливерпуль" выбирает между четырьмя защитниками

"Ливерпуль" собирается усилить центр обороны во время летнего трансферного окна, пишет Marca.

По сведениям издания, весьма вероятно, что по окончании сезона "Энфилд" покинет Деян Ловрен и ему потребуется замена.

Приоритетный вариант для "красных" - защитник "Эспаньола" Леандро Кабрера, которого можно купить, заплатив 15 миллионов евро отступных.

Также "Ливерпулем" будут рассматриваться кандидатуры Дана-Акселя Загаду ("Боруссия Дортмунд"), Танги Куасси (ПСЖ) и Зухаира Феддаля ("Бетис").

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