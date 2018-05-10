"Ливерпуль" выбрал лучшего игрока месяца



Египетский нападающий Мохамед Салах признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам апреля, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист получил эту награду в седьмой раз за сезон.

В апреле 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" шесть матчей и забил шесть голов.

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