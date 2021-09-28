"Ливерпуль" выбрал новых вице-капитанов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в команде прошли выборы новых вице-капитанов.

По его словам, решение об увеличении списка потенциальных капитанов было принято из-за ситуации с травмами в прошлом сезоне.

Статус вице-капитана "красных" получили вратарь Алиссон, а также защитники Трент Александр-Арнольд и Эндрю Робертсон.

Основным капитаном "Ливерпуля" остаётся Джордан Хендерсон, а его первыми заместителями - Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк.

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