"Ливерпуль" выбрал новых вице-капитанов

1 Теги ливерпульюрген клоппджордан хендерсонджеймс милнервирджил ван дейкалиссонтрент александр-арнольдэндрю робертсон

"Ливерпуль" выбрал новых вице-капитанов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в команде прошли выборы новых вице-капитанов.

По его словам, решение об увеличении списка потенциальных капитанов было принято из-за ситуации с травмами в прошлом сезоне.

Статус вице-капитана "красных" получили вратарь Алиссон, а также защитники Трент Александр-Арнольд и Эндрю Робертсон.

Основным капитаном "Ливерпуля" остаётся Джордан Хендерсон, а его первыми заместителями - Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк.

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Комментарии

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hgjg88

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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