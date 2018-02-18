"Ливерпуль" выбыл из борьбы за Алиссона

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"Ливерпуль" выбыл из борьбы за Алиссона

"Ливерпуль" отказался от идеи покупки вратаря "Ромы" Алиссона.

Как сообщает английская пресса, тренерский штаб клуба решил сделать ставку на своего молодого голкипера Лориса Кариуса.

В этом сезоне Кариус принял участие в 16 матчах, из них в 8 он отстоял на ноль.

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