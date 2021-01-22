"Ливерпуль" выдал худший первый круг АПЛ за последние пять лет

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"Ливерпуль" выдал худший первый круг АПЛ за последние пять лет

Проиграв в четверг "Бернли" (0:1), "Ливерпуль" завершил первый круг текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

В 19 турах чемпионата "красные" набрали 34 очка - 9 побед, 7 ничьих и 3 поражения.

Как сообщает Stats Foot, это худший результат мерсисайдской команды с сезона 2015/16, когда после первого круга АПЛ у неё было 30 баллов.

5 лет назад "Ливерпуль" финишировал в национальном первенстве восьмым, в этом сезоне идёт четвёртым.

Не пропустите: Впервые за 15 лет команда Клоппа не забила в четырёх матчах чемпионата подряд. | http://soccernews.ru
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