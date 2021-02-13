"Ливерпуль" выдал худший результат за последние четыре года
"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии. Таким образом, мерсисайдцы потерпели поражение в шестой раз в нынешнем сезоне.
Данный показатель является худшим для "Ливерпуля" с сезона-2016/2017. Тогда клуб проиграл шесть раз за весь сезон.
Напомним, что в нынешнем сезоне "красные" потерпели поражения в матчах с "Астон Виллой" (2:7), "Саутгемптоном" (0:1), "Бернли" (0:1), "Брайтоном" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).
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"Ливерпуль" впервые при Клоппе проиграл 3 матча АПЛ подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18