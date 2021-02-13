"Ливерпуль" выдал худший результат за последние четыре года

"Ливерпуль" проиграл "Лестеру" (1:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии. Таким образом, мерсисайдцы потерпели поражение в шестой раз в нынешнем сезоне.

Данный показатель является худшим для "Ливерпуля" с сезона-2016/2017. Тогда клуб проиграл шесть раз за весь сезон.

Напомним, что в нынешнем сезоне "красные" потерпели поражения в матчах с "Астон Виллой" (2:7), "Саутгемптоном" (0:1), "Бернли" (0:1), "Брайтоном" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).

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