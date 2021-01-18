"Ливерпуль" выдал худший старт сезона в АПЛ при Клоппе

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"Ливерпуль" выдал худший старт сезона в АПЛ при Клоппе

"Ливерпуль" заработал 34 очка в 18 турах текущего розыгрыша АПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Как сообщает Stats Foot, это худший старт сезона для "красных" в Премьер-лиге в эпоху Юргена Клоппа

Стоит отметить, что в расчёт не берётся кампания 2015/16, когда немец только пришёл в команду, поскольку он приступил к работе посреди чемпионата.

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем АПЛ. Клопп взял с мерсисайдцами первое за 30 лет чемпионство.

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