"Ливерпуль" выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за 2,5 года

"Ливерпуль" не может победить в английской Премьер-лиге на протяжении трёх матчей подряд.

Накануне "красные" уступили "Саутгемптону" (0:1), а ранее сыграли вничью с "Вест Бромвичем" (1:1) и "Ньюкаслом" (0:0).

Это худшая безвыигрышная серия команды Юргена Клоппа в АПЛ с весны 2018 года.

2,5 года назад у "Ливерпуля" было поражение от "Челси", а также ничьи со "Сток Сити" и "Вест Бромвичем".

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