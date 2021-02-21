"Ливерпуль" выдал худшую серию за последние 98 лет

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле проиграл "Эвертону" со счетом 0:2, выдав худшую серию за последние 98 лет.

"Ливерпуль" впервые с 1923 года проиграл дома четыре матча подряд. При этом мерсисайдцы не могут забить гол на своем поле уже около двух месяцев.

Серия поражений "Ливерпуля" началась в матче с "Бернли" (0:1). Затем "красные" потерпели поражения в поединках с "Брайтоном" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).

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