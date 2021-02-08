"Ливерпуль" выдал крупнейший спад чемпиона Англии в истории

"Ливерпуль" набрал лишь 40 очков в 23 стартовых турах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне по итогам аналогичного периода "красные" имели в своём активе 67 баллов в чемпионате.

Как сообщает Opta, это сильнейший спад для действующего чемпиона Англии на указанном этапе сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ "Ливерпуль" идёт только на четвёртом месте.

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