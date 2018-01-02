"Ливерпуль" выдал самую длительную беспроигрышную серию под руководством Клоппа

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"Ливерпуль" выдал самую длительную беспроигрышную серию под руководством Клоппа

В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях одолел "Бернли" со счётом 2:1.

Таким образом, "красные" не знают поражений уже в 16 матчах подряд - подопечные Юргена Клоппа победили в 11 поединках и ещё 5 раз сыграли вничью.

Как сообщает Opta, это самая длительная беспроигрышная серия "Ливерпуля" под руководством немецкого наставника. В последний раз мерсисайдцы уступали 22 октября в матче с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru

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7 Тоттенхэм 18 31
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