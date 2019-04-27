"Ливерпуль" выиграл 10 матчей подряд впервые за 13 лет

Вчера, 26 апреля, в матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд" (5:0).

Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 10-й кряду во всех турнира. Команда не добивалась подобного результата с мая 2006 кода. Тогда мерсисайдцы достигли отметки в 11 победных игр.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ.

"Ливерпуль" поднялся на первое место с 91 очком. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней позиции. "Сити" отстает от команды Клоппа на 2 балла.

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