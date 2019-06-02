"Ливерпуль" выиграл 12-й еврокубок в истории и лидирует среди английских клубов

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"Ливерпуль" выиграл 12-й еврокубок в истории и лидирует среди английских клубов

В финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0) и стал победителем турнира.

Таким образом, мерсисайдский клуб выиграл 12-й еврокубок в своей истории. "Ливерпуль" шесть раз побеждал в Лиге Чемпионов, трижды выиграл Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Это рекордный показатель в истории английского футбола. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед", который выиграл шесть еврокубков.

Не пропустите: "Ливерпуль" показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
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8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
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11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
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