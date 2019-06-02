"Ливерпуль" выиграл 12-й еврокубок в истории и лидирует среди английских клубов

В финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0) и стал победителем турнира.

Таким образом, мерсисайдский клуб выиграл 12-й еврокубок в своей истории. "Ливерпуль" шесть раз побеждал в Лиге Чемпионов, трижды выиграл Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Это рекордный показатель в истории английского футбола. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед", который выиграл шесть еврокубков.

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