"Ливерпуль" выиграл 12-й еврокубок в истории и лидирует среди английских клубов
В финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0) и стал победителем турнира.
Таким образом, мерсисайдский клуб выиграл 12-й еврокубок в своей истории. "Ливерпуль" шесть раз побеждал в Лиге Чемпионов, трижды выиграл Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.
Это рекордный показатель в истории английского футбола. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед", который выиграл шесть еврокубков.
Не пропустите: "Ливерпуль" показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16