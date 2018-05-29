"Ливерпуль" выиграл борьбу за Фабиньо у другого топ-клуба АПЛ

"Ливерпуль" выиграл борьбу за бразильского полузащитника Фабиньо у другого топ-клуба АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, также 24-летнего футболиста пытался купить лондонский "Арсенал". В приглашении универсального хавбека был лично заинтересован новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за Фабиньо 45 миллионов евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

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