"Ливерпуль" выигрывает борьбу за игрока сборной Украины

"Ливерпуль" выигрывает борьбу за вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" опережают конкурентов в лице "Интера", "Лестера" и "Уотфорда" в гонке за 19-летним украинцем.

В этом сезоне Лунин сыграл за "Зарю" 34 матча, в которых пропустил 51 гол.

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