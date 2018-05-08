"Ливерпуль" выигрывает борьбу за игрока сборной Украины

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"Ливерпуль" выигрывает борьбу за игрока сборной Украины

"Ливерпуль" выигрывает борьбу за вратаря "Зари" Андрея Лунина, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные" опережают конкурентов в лице "Интера", "Лестера" и "Уотфорда" в гонке за 19-летним украинцем.

В этом сезоне Лунин сыграл за "Зарю" 34 матча, в которых пропустил 51 гол. 

Не пропустите: "Ливерпуль" проявляет интерес к хавбеку "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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