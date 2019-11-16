"Ливерпуль" выкупил у Роджерса дом для Клоппа

Теги ливерпульюрген клоппбрендан роджерс

"Ливерпуль" выкупил у Роджерса дом для Клоппа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп теперь имеет собственный дом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий специалист четыре года снимал особняк у бывшего тренера "красных" Брендана Роджерса, которого он сменил на посту.

Руководство клуба приняло решение выкупить недвижимость у североирландца, чтобы Клопп не тратился на плату за аренду.

Также отмечается, что данный дом может в будущем перейти новому тренеру "Ливерпуля".

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