"Ливерпуль" выпустил коллекцию одежды в ретро стиле

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"Ливерпуль" выпустил коллекцию одежды в ретро стиле

"Ливерпуль" выпустил коллекцию одежды в стиле 90-х годов.

Дизайн выполнен в стиле ретро. На одежде присутствует эмблема мерсисайдского клуба.

В коллекцию входят футболки, свитшоты, спортивные штаны и куртки.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в 22 балла.

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"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

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