"Ливерпуль" выпустил программку к матчу в память о Жераре Улье
"Ливерпуль" в матче с "Тоттенхэм Хотспур" почтит память Жерара Улье, который умер в ночь на 14 декабря 2020 года.
"Мерсисайдцы" выпустят специальную предматчевую программку, которая будет посвящена бывшему тренеру команды, ушедшему из жизни в возрасте 73 лет. На обложке будет фото, на котором Жерар Улье держит в руках Кубок УЕФА, который он выиграл вместе с "Ливерпулем", сообщает "Чемпионат".
Улье добился максимального успеха в тренерской карьере именно работая с "Ливерпулем". В период с 1998 по 2004 год клуб под его руководством завоевал шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и два Кубка английской лиги.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18