"Ливерпуль" выпустил программку к матчу в память о Жераре Улье

"Ливерпуль" в матче с "Тоттенхэм Хотспур" почтит память Жерара Улье, который умер в ночь на 14 декабря 2020 года.

"Мерсисайдцы" выпустят специальную предматчевую программку, которая будет посвящена бывшему тренеру команды, ушедшему из жизни в возрасте 73 лет. На обложке будет фото, на котором Жерар Улье держит в руках Кубок УЕФА, который он выиграл вместе с "Ливерпулем", сообщает "Чемпионат".



Улье добился максимального успеха в тренерской карьере именно работая с "Ливерпулем". В период с 1998 по 2004 год клуб под его руководством завоевал шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии и два Кубка английской лиги.



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