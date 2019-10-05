"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером" и другие результаты 8-го тура АПЛ

13 Теги ливерпульлестер ситиэвертонуотфордшеффилд юнайтедбернлинорвич ситиастон вилла

"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером" и другие результаты 8-го тура АПЛ

В рамках восьмого тура АПЛ состоялись ещё четыре матча.

Выделим очень тяжёлую домашнюю победу "Ливерпуля" над "Лестером" со счётом 2:1. "Красным" удалось выиграть только благодаря голу с пенальти в компенсированное время.

"Норвич" – "Астон Вилла" - 1:5

Голы: Уэсли, 14 - 0:1, Уэсли, 30 - 0:2, Грилиш, 49 - 0:3, Хурихэйн, 61 - 0:4, Дуглас Луис, 83 - 0:5, Дрмич, 87 - 1:5.

"Норвич": Макговерн, Годфри, Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Маклин, Буэндиа, Штиперманн (Робертс, 76), Кэнтуэлл (Србены, 80), Пукки (Дрмич, 84).

"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Таргетт, Энгельс (Конса, 75), Гильбер, Макгинн, Хурихэйн (Дуглас Луис, 78), Эль-Гази (Трезеге, 64), Накамба, Грилиш, Уэсли.
 

"Бернли" – "Эвертон" - 1:0

Гол: Хендрик, 72 - 1:0.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор, 55), Лоутон, Гудмундссон (Леннон, 84), Хендрик, Вествуд, Макнил, Барнс (Родригес, 73), Вуд.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулмэн, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 84), Делф, Сигурдссон (Сидибе, 59), Ивоби, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 74).

Удаление: Коулмэн (56).
 

"Уотфорд" – "Шеффилд Юнайтед" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Предль (Доусон, 57), Кабаселе, Холебас, Клеверли, Дукуре, Перейра, Кэткарт, Уэлбек (Сарр, 77), Грэй (Деулофеу, 59).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Иган, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 71), Норвуд, Башем, Макберни (Муссе, 62).
 

"Ливерпуль" – "Лестер" - 2:1

Голы: Мане, 40 - 1:0, Мэддисон, 80 - 1:1, Милнер, 90+5 (пенальти) - 2:1.

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.

Не пропустите: "Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ливер явно соскочил. С Манчестер Сити ему не светит с такой игрой.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что за бред ? Просто реализация подвела.У МС раньше шансов против Ливерпуля не было с 3 ЦЗ,щас у них один ЦЗ, они могут пропустить много.

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мане полезнее Салаха,замены надо было раньше делать

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Варди в Лестере дно, судьи матча - кАзлы, клоп - бомжара-физрук, болей за Лестер мой друг)))))

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем так грубо?))

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Варди не забил один-на-один, судьи спорный пенальти назначил, клоп небритое бомжатое чухно

Ответить
andi
андрей

Слышь а чего ты оскорбляешь КЛОППА,на верное в школе плохо учишься?А насчет пенальти был чистый посмотри повтор хорошо.Да ЛИВЕРПУЛЮ повезло.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Хрыстя,под чем сидишь или че курил?

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Небыло пенальти, игрок Лестера на повороте потерял равновесие и ненамеренно зацепился за ногу.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Манер тебе не занимать!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

не спорю, что трусливый, но на гопника он не тянет)

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Молодец Вальверде выглядит как трусливый гопник,когда делает приседания.

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вот твой Поччетино молодец, не выглядит как бомж.

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
14 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
15 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
16 Эвертон Эвертон 7 7
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов