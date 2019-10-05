"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером" и другие результаты 8-го тура АПЛ
В рамках восьмого тура АПЛ состоялись ещё четыре матча.
Выделим очень тяжёлую домашнюю победу "Ливерпуля" над "Лестером" со счётом 2:1. "Красным" удалось выиграть только благодаря голу с пенальти в компенсированное время.
"Норвич" – "Астон Вилла" - 1:5
Голы: Уэсли, 14 - 0:1, Уэсли, 30 - 0:2, Грилиш, 49 - 0:3, Хурихэйн, 61 - 0:4, Дуглас Луис, 83 - 0:5, Дрмич, 87 - 1:5.
"Норвич": Макговерн, Годфри, Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Маклин, Буэндиа, Штиперманн (Робертс, 76), Кэнтуэлл (Србены, 80), Пукки (Дрмич, 84).
"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Таргетт, Энгельс (Конса, 75), Гильбер, Макгинн, Хурихэйн (Дуглас Луис, 78), Эль-Гази (Трезеге, 64), Накамба, Грилиш, Уэсли.
"Бернли" – "Эвертон" - 1:0
Гол: Хендрик, 72 - 1:0.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор, 55), Лоутон, Гудмундссон (Леннон, 84), Хендрик, Вествуд, Макнил, Барнс (Родригес, 73), Вуд.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулмэн, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 84), Делф, Сигурдссон (Сидибе, 59), Ивоби, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 74).
Удаление: Коулмэн (56).
"Уотфорд" – "Шеффилд Юнайтед" - 0:0
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Предль (Доусон, 57), Кабаселе, Холебас, Клеверли, Дукуре, Перейра, Кэткарт, Уэлбек (Сарр, 77), Грэй (Деулофеу, 59).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Иган, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 71), Норвуд, Башем, Макберни (Муссе, 62).
"Ливерпуль" – "Лестер" - 2:1
Голы: Мане, 40 - 1:0, Мэддисон, 80 - 1:1, Милнер, 90+5 (пенальти) - 2:1.
"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).
"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|8
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|14
|Вулверхэмптон
|7
|7
|15
|Саутгемптон
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2