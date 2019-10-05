"Ливерпуль" вырвал победу над "Лестером" и другие результаты 8-го тура АПЛ

В рамках восьмого тура АПЛ состоялись ещё четыре матча.

Выделим очень тяжёлую домашнюю победу "Ливерпуля" над "Лестером" со счётом 2:1. "Красным" удалось выиграть только благодаря голу с пенальти в компенсированное время.

"Норвич" – "Астон Вилла" - 1:5

Голы: Уэсли, 14 - 0:1, Уэсли, 30 - 0:2, Грилиш, 49 - 0:3, Хурихэйн, 61 - 0:4, Дуглас Луис, 83 - 0:5, Дрмич, 87 - 1:5.

"Норвич": Макговерн, Годфри, Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Маклин, Буэндиа, Штиперманн (Робертс, 76), Кэнтуэлл (Србены, 80), Пукки (Дрмич, 84).

"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Таргетт, Энгельс (Конса, 75), Гильбер, Макгинн, Хурихэйн (Дуглас Луис, 78), Эль-Гази (Трезеге, 64), Накамба, Грилиш, Уэсли.



"Бернли" – "Эвертон" - 1:0

Гол: Хендрик, 72 - 1:0.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Ми, Питерс (Тэйлор, 55), Лоутон, Гудмундссон (Леннон, 84), Хендрик, Вествуд, Макнил, Барнс (Родригес, 73), Вуд.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулмэн, Шнайдерлин (Андре Гомеш, 84), Делф, Сигурдссон (Сидибе, 59), Ивоби, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 74).

Удаление: Коулмэн (56).



"Уотфорд" – "Шеффилд Юнайтед" - 0:0

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Предль (Доусон, 57), Кабаселе, Холебас, Клеверли, Дукуре, Перейра, Кэткарт, Уэлбек (Сарр, 77), Грэй (Деулофеу, 59).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Иган, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 71), Норвуд, Башем, Макберни (Муссе, 62).



"Ливерпуль" – "Лестер" - 2:1

Голы: Мане, 40 - 1:0, Мэддисон, 80 - 1:1, Милнер, 90+5 (пенальти) - 2:1.

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.

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