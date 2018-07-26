"Ливерпуль" вырвал победу над "Манчестер Сити" благодаря голу в компенсированное время

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" провели свой второй матч в рамках Международного кубка чемпионов. В первом матче англичане дружно проиграли дортмундской "Боруссии", сегодня же удача была на стороне красных.

Хосеп Гвардиола снова выпустил одну молодежь, из стартового состава только у Мареза и Браво был большой опыт игры в АПЛ, затем на замену вышли Бернарду Силва, Харт и Сане. У "Ливерпуля" же состав был достаточно боевой, к тому же во втором тайме появились лидеры Мане и Салах, которые принимали участие в чемпионате мира. Для них отпуск завершился, футболисты постепенно вкатываются в новый сезон, и сегодня они голами отметили свое возвращение.

Игра началась в достаточно спокойном темпе, никто никуда не торопился, команды топтались в центре поля и до ворот не доходили. Размеренный ход матча прервал Нмеча, который получил пас от Мареза, вышел на ударную позицию, но переиграть Кариуса не сумел. Форвард имел второй шанс на добивании, однако на этот раз даже не попал в створ.

"Ливерпуль" долгое время ничего интересного не придумывал, хотя и владел инициативой. В первом тайме вспомнить можно лишь удар мимо ворот от Лалланы, а также неточный удар головой Джонса.

Во втором тайме игра пошла веселее, команды обновили составы, у "Ливерпуля" на поле появились Мане и Салах. Садио уже через три минуты после входа на замену совершил хороший проход к воротам, но так и не сумел пробить. "Манчестер Сити" ответил двумя выпадами от Сане, но и Лерою не удалось завершить атаки прицельными ударами.

Через шесть минут активный Сане все же исправился и забил первый гол в отчетной игре, "горожане" убежали в контратаку, Силва вывел на ворота Сане, а тот не оставил шансов Кариусу. "Ливерпулю" пришлось отыгрываться, но у Клоппа был туз в рукаве в лице Салаха. Египтянин вышел на поле и уже через минуту забил гол. Салах отправил мяч Камачо, тот навесил, а египетской форвард замкнул передачу, четко пробив головой. Через несколько минут Салах расстреливал ворота после навеса Мане – защитник выбил мяч с линии. На этом египтянин не остановился, в следующей атаке он выскочил на Джо Харта и проверил на прочность перекладину.

"Ливерпуль" продолжал давить, игроки "Манчестер Сити" не могли поднять головы и перейти в свои атаки, приходилось концентрироваться лишь на обороне собственных ворот. На 83 минуте Салах едва не выскочил один на один после шикарного паса Мане, но первым на мяче оказался Харт. Затем уже египтянин ассистировал Мане, но тот не попал в створ, пробивая в падении. Через минуту после этого момента Соланке вывел Мане один на один, Садио уже даже обыграл Харта, но все же упустил мяч за лицевую.

Казалось, что "Сити" все же дотерпит до серии пенальти, однако оборона дрогнула на последней минуте. Зрители все же увидели один одиннадцатиметровый, Адерабийо сбил Соланке, а Мане не оставил шансов Харту. "Ливерпуль" одержал закономерную победу над молодежным составом "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" – 1:2

Голы: Сане, 57 – 1:0; Салах, 63 – 1:1; Мане с пенальти, 90 – 1:2

"Манчестер Сити": Браво (Харт, 46), Хамфрис, Денайер (Гомес, 46), Гарсия, Зинченко (Адарабийо, 67), Харрисон (Робертс, 67), Марез (Деле-Баширу, 74), Диас (Б. Силва, 46), Фоден, Болтон (Гарре, 75), Нмеча (Сане, 46).

"Ливерпуль": Кариус (Келлехер, 46), Клайн (Груйич, 62), Гомес (Клаван, 62), Ван Дайк (Филлипс, 66), Робертсон (Морено, 63), Фабиньо (Камачо, 63), Вейналдум (Вудберн, 46), Милнер (Чиривелла, 66), Лаллана (Мане, 46), Джонс (Салах, 62), Старридж (Соланке, 46)

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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