"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
В рамках 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм".
Благодаря победе мерсисайдцы сместили "шпор" с первого места.
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Салах, 26 - 1:0, Сон Хын Мин, 33 - 1:1, Фирмино, 90 - 2:1
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс, Фабиньо, Вейналдум, Джонс, Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 58), Сиссоко, Бергвейн (Регилон, 76), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.
"Фулхэм" - "Брайтон" 0:0
"Фулхэм": Ареоля, Адарабиойо, Айна, Андерсен, Робинсон, Лофтус-Чик (Митрович, 77), Рид (Лемина, 62), Кавалейру, Декордова-Рид (Камара, 62), Лукман, Замбо-Ангисса.
"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Уайт, Лэмпти (Велтман, 78), Лаллана (Гросс, 86), Марч, Альсате, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 79), Уэлбек.
"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Бентеке, 34 - 0:1, Алле, 55 - 1:1
Читайте также: "Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону". | http://soccernews.ru
главное
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 декабря
-
Очередная победа ПСЖ, потеря очков "Лиона", крупное поражение "Монако": все результаты 15-го тура Лиги 1
-
Победы лидеров, очередное поражение "Шальке": все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании
-
"Аякс" пробился в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв "Утрехт" в матче с 9 голами
-
ПСЖ ожидаемо разобрался с "Лорьяном", "Лион" потерял очки в матче с "Брестом"
-
1
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ
-
1
"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере
-
"Интер" одолел "Наполи", "Милан" потерял очки в матче с "Дженоа"
-
Дубль Левандовски принес "Баварии" победу над "Вольфсбургом", "Байер" и "РБ Лейпциг" одержали победы в своих матчах
-
Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"
-
Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
-
"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
-
"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18