"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ

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"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" и возглавил АПЛ

В рамках 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм".

Благодаря победе мерсисайдцы сместили "шпор" с первого места.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Салах, 26 - 1:0, Сон Хын Мин, 33 - 1:1, Фирмино, 90 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс, Фабиньо, Вейналдум, Джонс, Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 58), Сиссоко, Бергвейн (Регилон, 76), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.


"Фулхэм" - "Брайтон" 0:0

"Фулхэм": Ареоля, Адарабиойо, Айна, Андерсен, Робинсон, Лофтус-Чик (Митрович, 77), Рид (Лемина, 62), Кавалейру, Декордова-Рид (Камара, 62), Лукман, Замбо-Ангисса.

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Уайт, Лэмпти (Велтман, 78), Лаллана (Гросс, 86), Марч, Альсате, Биссума, Троссард (Джаханбахш, 79), Уэлбек.  


"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Бентеке, 34 - 0:1, Алле, 55 - 1:1

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Прекрасно.Надеемся,Моур не будет страдать и просто будет рад, что снова почувствовал ,какого играть в топ-матче, имея почти сопоставимую силу своей команды.Хотя,это не значит,что Ливерпуль выиграет чемпионат,для меня ,например ,ЛЧ важнее.Но постараться выиграть всё обязательно надо.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
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